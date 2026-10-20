MADRID — La idea de que Google recopila una ingente cantidad de información sobre nuestra vida diaria es una afirmación recurrente, pero la magnitud real solo se hace evidente al revisar de primera mano los registros que la multinacional almacena en las cuentas de sus usuarios. Lejos de encontrarse en un único panel centralizado, la compañía distribuye estos datos en diferentes apartados como Mi Actividad, Google Maps, Google Fotos o el historial de dispositivos.

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1. ‘Mi Actividad’: búsquedas, vídeos e intereses

El punto de partida más completo es el apartado de ‘Mi Actividad’, donde se despliega un listado cronológico de casi todas las interacciones realizadas con sesión iniciada: consultas en el buscador, páginas web visitadas, vídeos reproducidos en YouTube y el uso de aplicaciones. Cada registro incluye fecha, hora, dispositivo y la ubicación aproximada. Aunque es posible borrar elementos de forma manual o configurar una eliminación automática (cada 3, 18 o 36 meses), Google emplea estos historiales para personalizar servicios y recomendaciones publicitarias.

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2. Los trayectos en Google Maps

Uno de los apartados más impactantes es ‘Tu cronología’ en Google Maps. Si esta función está activa, el sistema guarda de forma detallada los lugares visitados, las rutas y los trayectos diarios. Al igual que en el caso anterior, los usuarios pueden editar ubicaciones erróneas, borrar días completos o activar el borrado automático temporal. No obstante, la plataforma advierte de que el uso de otros servicios web y de aplicaciones puede seguir generando registros parciales de ubicación mediante la dirección IP o la zona general.

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3. Metadatos y ubicaciones en Google Fotos

La aplicación Google Fotos también recopila información relevante, ya que las imágenes tomadas con el teléfono suelen incluir la ubicación geográfica estimada a partir de puntos de referencia o metadatos. Si bien permite modificar o eliminar algunas de estas localizaciones, aquellos datos integrados directamente por la cámara del dispositivo no siempre pueden editarse desde la propia herramienta.

4. Dispositivos conectados y accesos de terceros

Por último, el apartado de ‘Seguridad’ permite auditar los ordenadores, teléfonos y tablets que mantienen o han mantenido la sesión abierta, facilitando el cierre remoto de accesos obsoletos o no reconocidos. Del mismo modo, es fundamental revisar las conexiones con aplicaciones y servicios de terceros que utilizan el inicio de sesión de Google: revocar dichos permisos corta el acceso futuro a la cuenta, aunque no obliga automáticamente a que el tercero elimine la información que ya hubiera recopilado previamente.