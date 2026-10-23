Arranca el prolongado asedio asociado al sultán Muley Ismail, uno de los episodios militares más largos de la historia de la ciudad.

Lee tambien: Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes, 17 de julio: Begoña comienza a recelar de Beatriz y Pablo sorprende a Marisol

1694: Comienza el gran Sitio de Ceuta

En octubre de 1694 arranca el prolongado asedio ligado al sultán Muley Ismail. El texto lo sitúa en la Ceuta fortificada de la Edad Moderna, con una vida cotidiana marcada por el sistema defensivo, los abastecimientos y la vigilancia del territorio exterior, además de los episodios de guerra y asedio. A finales del siglo XVII, el sultán estaba consolidando el poder alauí en Marruecos y trataba de recuperar plazas europeas en la costa. El sitio se prolongó hasta 1727.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Fuente: Ceuta Turismo, «Comienza el gran Sitio de Ceuta», que toma como referencia «CEUTATURISMO · fuentes documentales».

Lee tambien: Comienza el Año Sin Estrés: Consejos para Empezar 2026 con Energía y Calma

Otras efemérides del 23 de octubre

2018: Se inaugura el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao

En el delta del río de las Perlas en China se inaugura el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao.

2000: Inundaciones en Cartagena

Cartagena sufre una de las inundaciones más grandes de su historia.

1989: Fundación de El Mundo del Siglo XXI

En Madrid se funda el diario El Mundo del Siglo XXI.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 23 de octubre.

Te puede interesar