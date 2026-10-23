El concursante se desvaneció bajo el agua tras superar los tres minutos de esfuerzo en un reto grupal, lo que obligó a activar a los servicios sanitarios y a interrumpir la emisión en directo en Honduras

Momentos de máxima tensión se han vivido en la séptima gala de Supervivientes All Stars 3. La entrega del programa traía como principal aliciente la celebración de la prueba de la apnea, uno de los retos más emblemáticos y de mayor exigencia física del formato. En esta ocasión, la prueba se planteó con carácter grupal, de modo que el tiempo que cada participante lograra permanecer sumergido se acumulaba en un cronómetro común para determinar el nivel de recompensa que obtendría la expedición. Esta dinámica llevó a todos los concursantes a exprimir al máximo sus capacidades físicas en las aguas caribeñas.

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Durante el desarrollo de la prueba, los participantes mostraron diversos niveles de resistencia. Ivana Icardi sorprendió al registrar una marca superior a los tres minutos y medio sumergida, mientras que Asraf rozó los dos minutos de permanencia bajo el agua. Por su parte, Yola Berrocal aguantó cerca de dos minutos y medio, en tanto que Chiqui no logró alcanzar los treinta segundos de duración. Sin embargo, el desarrollo del reto se vio abruptamente alterado por la intervención de Omar Sánchez.

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El desvanecimiento en directo y la rápida intervención de los servicios médicos

El incidente se produjo cuando Omar Sánchez rebasaba los tres minutos de permanencia submarina. En ese instante, las cámaras del programa enfocaban de forma directa al concursante, quien realizó un intento por salir a la superficie. Sin embargo, acusó un mareo que le impidió ascender, quedando desvanecido dentro del agua durante varios segundos ante la mirada de la audiencia.

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La reacción en el plató y en la playa fue inmediata. Desde Madrid, el presentador Jorge Javier Vázquez expresó su sobresalto ante la escena emitida, manifestando un evidente estado de alarma mientras la realización daba paso a un plano general de la playa para retirar la imagen del participante desvanecido. En la localización hondureña, la copresentadora María Lamela solicitó de urgencia la intervención del resto de concursantes para proceder al rescate: «Sacadle, por favor. Por favor que lo saquen sus compañeros. Omar, ¿estás bien?», reclamó en directo. De forma simultánea, hasta tres voces distintas solicitaron la presencia inmediata del personal sanitario al grito de «¡Un médico, un médico, un médico!», momento en el que la conductora desde el terreno confirmó que los servicios médicos acudían de urgencia a atender al participante.

Recuperación de Omar Sánchez y mensaje de tranquilidad a la audiencia

Tras los minutos de angustia e incertidumbre generados por el percance acuático, el programa volvió a conectar con la playa para transmitir calma a los espectadores y a los familiares del participante. Omar Sánchez reapareció ante las cámaras junto a María Lamela, mostrando signos de total recuperación tras haber sido atendido de forma inmediata por el equipo sanitario desplegado en el helicóptero y las embarcaciones de la organización.

En sus primeras palabras tras el percance, el propio concursante quiso agradecer la labor prestada por los profesionales que velan por la seguridad del formato en Honduras. «Gracias a todo el equipazo que tenemos aquí por cuidarme, sin los médicos no sería posible esta aventura. Estoy bien y bien cuidado», declaró Omar Sánchez, dando por finalizado el episodio de alarma y confirmando su continuidad en el concurso en condiciones de seguridad.