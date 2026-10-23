El deportista olímpico abandona el programa tras la decisión de la audiencia en la séptima gala, en una noche que dejó las nominaciones de Omar Sánchez, Arkano y Asraf

La séptima gala de Supervivientes All Stars 3 ha saldado uno de los momentos más determinantes de la edición con la expulsión definitiva de Damián Quintero. El deportista olímpico, considerado por los seguidores y analistas del formato como una de las grandes promesas para alcanzar la final del programa, se vio obligado a poner fin a su aventura en Honduras tras perder el duelo en la votación popular frente a Víctor Janeiro. La gala concluyó con una nueva ronda de nominaciones en la Palapa que ha situado en la lista de expuestos a la decisión del público a Omar Sánchez, Arkano y Asraf, este último nominado de manera directa por la líder de la semana, Chiqui.

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La Palapa dicta sentencia en el duelo entre Damián Quintero y Víctor Janeiro

La gala arrancó con la resolución del duelo de nominados de la semana, al que Damián Quintero y Víctor Janeiro llegaban tras la salvación obtenida por Asraf el pasado martes. Durante la habitual dinámica de posicionamientos previa al veredicto final, la práctica totalidad de los concursantes decantó su apoyo hacia el hermano de Jesulín de Ubrique, manifestando su preferencia por su permanencia en el concurso. El único participante que rompió la tónica general del grupo para posicionarse a favor del deportista fue el rapero Arkano.

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Posteriormente, ambos nominados se situaron en el centro de la Palapa para escuchar el fallo definitivo emitido por la audiencia a través de las votaciones. El presentador Jorge Javier Vázquez fue el encargado de comunicar la resolución final: «Los espectadores han decidido que el superviviente salvado sea Víctor». Con este anuncio, Damián Quintero se convirtió en el nuevo expulsado del certamen, despidiéndose de sus compañeros y abandonando la competición de manera definitiva pese a su destacada trayectoria en las pruebas y en la convivencia diaria.

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Ronda de votaciones y la nominación directa de la líder Chiqui

Tras la marcha de Quintero, los concursantes supervivientes afrontaron un nuevo proceso de nominaciones en el interior de la Palapa para configurar la lista de expuestos de cara a la próxima gala. Al término de las votaciones individuales realizadas por los participantes, la lista negra del programa quedó conformada en primera instancia por Omar Sánchez y Arkano, quienes acumularon la mayoría de los votos emitidos por el grupo.

La configuración definitiva de la nómina de nominados quedó rematada con la intervención de Chiqui, quien ejerció sus facultades como nueva líder de la semana tras imponerse en el reto correspondiente. La concursante tenía en su mano la responsabilidad de señalar a un compañero para la nominación directa. Chiqui optó por poner en la lista a Asraf, justificando su elección ante las cámaras al señalar que su objetivo prioritario para esta ronda era evitar que quedara nominada cualquiera de las mujeres de la expedición. De este modo, la nómina definitiva para la siguiente votación del público queda fijada entre Omar Sánchez, Arkano y Asraf.