La cantante de Barcelona recibe el premio al álbum Top Latin Pop por ‘Lux’, el galardón a artista Latin Pop del año y el reconocimiento honorífico al Salón de la Fama en una emotiva velada celebrada en Miami

La cantante Rosalía se convirtió en una de las grandes protagonistas de la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrada este jueves en el James L. Knight Center de Miami. La intérprete barcelonesa reivindicó de manera explícita la vigencia y el valor de la música en español y expresó su profundo agradecimiento a la comunidad latinoamericana por la constante influencia ejercida en su carrera artística. La cita culminó con la consecución de tres galardones para la española, destacando la entrega del cotizado premio al álbum Top Latin Pop del año por su trabajo discográfico Lux, la distinción como artista Latin Pop del año en la categoría solista, y el emblemático Premio Billboard Salón de la Fama.

Lee tambien: La complicidad de la Reina Letizia y Sonsoles Ónega en los Premios Planeta: un gesto de cercanía que trasciende el protocolo

«Soy de Barcelona y hago música en español»: el discurso de agradecimiento a Latinoamérica

Durante su alocución al recoger el galardón correspondiente al mejor álbum pop latino por Lux, la artista catalana quiso dedicar unas palabras de gratitud a toda la región latinoamericana por el respaldo brindado a lo largo de su trayectoria profesional. «Gracias por el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y aprendizaje. Espero seguir encontrando maneras de devolver todo el amor y la generosidad que me has brindado», manifestó sobre el escenario ante el aplauso de los asistentes.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

En su intervención, Rosalía reflexionó sobre la naturaleza conceptual de su obra, un proyecto caracterizado por su diversidad lingüística al incluir canciones interpretadas en trece idiomas distintos. «No sé si Lux es un disco pop, espero que sí, pero lo que sé es que soy de Barcelona y hago música en español», aseveró la intérprete para reafirmar la identidad cultural y lingüística de su propuesta artística en el panorama internacional.

Lee tambien: Un día como hoy, 3 de octubre: de los primeros Premios Príncipe de Asturias a la llamarada X7.15

La entrega del Premio Salón de la Fama de manos de Juan Luis Guerra

Uno de los momentos con mayor carga emotiva de la ceremonia tuvo lugar con la concesión del Premio Billboard Salón de la Fama, un galardón especial destinado a celebrar su innovación musical, su visión artística singular y una influencia internacional capaz de trascender géneros, idiomas y fronteras geográficas. Rosalía fue la única mujer distinguida este año con los reconocimientos especiales de la organización, compartiendo honores con figuras de la talla de Rubén Blades, Cristian Castro y la agrupación Fuerza Regida.

La distinción le fue entregada de la mano del reconocido cantautor dominicano Juan Luis Guerra, a quien la española dedicó unas palabras llenas de admiración y respeto. «Juan Luis, quiero agradecerte de todo corazón el enorme e increíble honor de recibir este premio de tus manos esta noche», manifestó la cantante. «Tú, un maestro entre maestros, me has hecho llorar, bailar y sentirme viva con tus canciones. Estoy en shock y creo que nunca olvidaré este momento ni haber recibido este premio de ti», añadió visiblemente conmovida ante el auditorio de Miami.

Un legado compartido con las grandes figuras de la música latina

En el tramo final de su discurso de aceptación, Rosalía enfatizó que su éxito no es un hecho aislado, sino el resultado del camino transitado por las generaciones de creadores que la precedieron en la industria discográfica. La artista catalana quiso hacer un reconocimiento explícito a la herencia musical recibida, subrayando que su labor actual se apoya en los cimientos colocados por referentes históricos del ámbito hispanohablante.

«No podría hacer lo que hago si no fuera por los artistas que me precedieron y abrieron el camino», sostuvo con rotundidad sobre el escenario. En su intervención citó explícitamente a insignes personalidades como Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández y Daddy Yankee, creadores que también fueron distinguidos en su día con el Premio Billboard Salón de la Fama. «Los admiro muchísimo y para mí es increíble estar recibiendo este premio hoy», concluyó la barcelonesa, sellando una noche histórica para la representación española en los galardones de la música latina.