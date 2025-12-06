Las máximas podrán alcanzar los 21 grados, especialmente en el Valle del Guadalquivir, con cielos soleados y despejados durante el fin de semana largo, según la AEMET.
Andalucía afronta el puente de la Constitución e Inmaculada (desde este viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre) con un panorama de cielos despejados y soleados, y con temperaturas relativamente altas para esta época del año.
El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha destacado que la tendencia principal será una subida de las temperaturas máximas.
Temperaturas y sol
- Máximas: Se espera una ligera subida de temperaturas entre el viernes y el sábado, pudiendo alcanzar los 20 o 21 grados, especialmente en el Valle del Guadalquivir.
- Mínimas: Se mantendrán en valores más habituales para la estación, oscilando entre los siete o nueve grados durante el fin de semana.
- Cielos: Predominarán los cielos despejados y soleados durante el sábado, domingo y lunes.
Precipitaciones y viento
Aunque el panorama general es seco y soleado, hay que prestar atención a la jornada del viernes y al viento:
- Lluvias (Viernes 5): Debido a borrascas al norte de la Península Ibérica, se esperan posibles frentes de lluvias «no muy activas» en Andalucía, que podrían dejar precipitaciones a partir de media mañana.
- Serán más débiles y escasas por la noche.
- Se centrarán principalmente en la parte occidental de Andalucía (Cádiz), el norte de Málaga y Jaén.
- Lluvias (Sábado a Lunes): No se esperan precipitaciones, salvo posibilidad de que hagan acto de presencia «de forma ocasional» en la Sierra Norte.
- Viento: Estará presente, especialmente a partir del mediodía del viernes, con «intervalos de intensidad moderada«.
Avisos activos por viento y oleaje (Viernes 5)
La AEMET ha activado avisos de nivel amarillo en las provincias de Almería y Granada debido a los fenómenos meteorológicos costeros:
- Almería y Granada (Viento): Aviso activo hasta las 9:00 horas en zonas como Valle del Almanzora, Los Vélez, Poniente, Almería Capital, Guadix y Baza, por rachas de viento de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora.
- Almería y Granada (Oleaje): Alerta por fenómenos costeros hasta las 12:00 horas en la costa granadina y en Poniente y Almería Capital, debido a viento del oeste de fuerza 7 y olas de dos a tres metros de altura.