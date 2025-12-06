Las máximas podrán alcanzar los 21 grados, especialmente en el Valle del Guadalquivir, con cielos soleados y despejados durante el fin de semana largo, según la AEMET.

Andalucía afronta el puente de la Constitución e Inmaculada (desde este viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre) con un panorama de cielos despejados y soleados, y con temperaturas relativamente altas para esta época del año.

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha destacado que la tendencia principal será una subida de las temperaturas máximas.

Temperaturas y sol

Máximas: Se espera una ligera subida de temperaturas entre el viernes y el sábado, pudiendo alcanzar los 20 o 21 grados , especialmente en el Valle del Guadalquivir .

Se espera una ligera subida de temperaturas entre el viernes y el sábado, pudiendo alcanzar los , especialmente en el . Mínimas: Se mantendrán en valores más habituales para la estación, oscilando entre los siete o nueve grados durante el fin de semana.

Se mantendrán en valores más habituales para la estación, oscilando entre los durante el fin de semana. Cielos: Predominarán los cielos despejados y soleados durante el sábado, domingo y lunes.

Precipitaciones y viento

Aunque el panorama general es seco y soleado, hay que prestar atención a la jornada del viernes y al viento:

Lluvias (Viernes 5): Debido a borrascas al norte de la Península Ibérica, se esperan posibles frentes de lluvias «no muy activas» en Andalucía, que podrían dejar precipitaciones a partir de media mañana. Serán más débiles y escasas por la noche. Se centrarán principalmente en la parte occidental de Andalucía (Cádiz), el norte de Málaga y Jaén.

Debido a borrascas al norte de la Península Ibérica, se esperan en Andalucía, que podrían dejar precipitaciones a partir de media mañana. Lluvias (Sábado a Lunes): No se esperan precipitaciones, salvo posibilidad de que hagan acto de presencia «de forma ocasional» en la Sierra Norte .

No se esperan precipitaciones, salvo posibilidad de que hagan acto de presencia «de forma ocasional» en la . Viento: Estará presente, especialmente a partir del mediodía del viernes, con «intervalos de intensidad moderada«.

Avisos activos por viento y oleaje (Viernes 5)

La AEMET ha activado avisos de nivel amarillo en las provincias de Almería y Granada debido a los fenómenos meteorológicos costeros: