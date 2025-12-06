La XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) proclamó una relación «ejemplar» y «sin hechos consumados», pero la realidad en la frontera desmiente la buena voluntad pactada entre Madrid y Rabat en materia de aduanas, migración y soberanía.

La XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, celebrada esta semana en Madrid, ha concluido con una serie de acuerdos y la reiterada proclamación de una relación «ejemplar» y «extraordinaria» por parte del ministro José Manuel Albares, basada en el «cumplimiento de los compromisos».

Sin embargo, el contraste entre el discurso diplomático y la realidad es más visible en los territorios que comparten frontera con el reino alauí. Canarias, Ceuta y Melilla se han convertido en el kilómetro cero de los incumplimientos de Rabat, poniendo en cuestión las bases del pacto bilateral de 2022: «diálogo permanente, ausencia de acciones unilaterales y fin de los hechos consumados».

Melilla: la aduna fantasma y el estrangulamiento económico

La situación en Melilla es crítica. Fadela Mohatar, portavoz del Gobierno melillense, denuncia el «fiasco» de la reapertura de la aduana comercial, cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018.

Aduana: Los empresarios hablan de «tomadura de pelo». La aduana «no se ha cumplido en ninguno de los términos acordados» y es una mera «escenificación».

Los empresarios hablan de «tomadura de pelo». La aduana «no se ha cumplido en ninguno de los términos acordados» y es una mera «escenificación». Tránsito Comercial: El régimen de viajeros, la única válvula comercial de emergencia, funciona solo de Marruecos hacia España, provocando una «asimetría brutal e insoportable» .

Acoso: Mohatar denuncia un «maltrato institucional» por parte de las autoridades marroquíes a los viajeros que intentan entrar a Melilla, con acoso y requisa de mercancías.

Frontera: Las colas en el único paso fronterizo operativo de Beni-Enzar alcanzan hasta diez horas de espera, dejando a la población con las «esperanzas trituradas».

Ceuta: hito histórico inconcluso y decepción empresarial

En Ceuta, la narrativa oficial es más prudente, calificando la apertura de la aduana como un «hito histórico». No obstante, la realidad operativa es similar a la de Melilla.

Tejido Empresarial: Enrique Alcoba, presidente de CEME-CEOE, sostiene que «no pasa ningún camión en ninguna dirección» y considera una «falta de respeto» decir que la aduana está operativa.

Reclamación: Alcoba exige que si Rabat no acepta la reciprocidad, España debería tener el «coraje» de suspender el régimen de viajeros o cerrarlo, denunciando además que las ciudades autónomas jamás han estado representadas en una RAN.

Alcoba exige que si Rabat no acepta la reciprocidad, España debería tener el «coraje» de suspender el régimen de viajeros o cerrarlo, denunciando además que las ciudades autónomas en una RAN. Asimetría: El régimen de viajeros solo se aplica hacia España, una táctica que analistas consideran intencional por Marruecos para provocar la asfixia económica de los enclaves.

El compromiso verbal de Marruecos de no cuestionar la españolidad de Ceuta y Melilla se ve debilitado por las continuas reivindicaciones internas. En abril de 2023, el presidente del Senado marroquí, Enaam Mayara, se refirió a las ciudades como «ocupadas» por España.

Canarias: excluida, vulnerable y vigilante

En Canarias, la tensión se centra en la exclusión política de la cumbre y en asuntos de soberanía que afectan directamente al archipiélago:

Delimitación Marítima: La extensión de las aguas marroquíes frente al Sáhara, solapando zonas de interés canario, sigue pendiente.

Recursos Naturales: La explotación de minerales estratégicos en los fondos marinos colindantes.

Presión Migratoria: El archipiélago se mantiene como la principal puerta atlántica de entrada a Europa.

El presidente canario, Fernando Clavijo, reprochó al Gobierno de España la ausencia total de representación canaria en una cumbre donde «se iba a hablar de Canarias». El ministro Albares le aseguró a posteriori que no se habían tratado asuntos que afectasen al archipiélago.

Migración: elogios diplomáticos vs. cifras incómodas

La declaración conjunta de la RAN elogió el «enfoque ejemplar» de Marruecos en cooperación migratoria. Sin embargo, los datos del Ministerio del Interior muestran una pauta selectiva:

Ruta Atlántica/Andalucía: Marruecos contiene las rutas.

Marruecos contiene las rutas. Ruta ciudades autónomas: Marruecos no ejerce la misma presión. La llegada por vía terrestre a Ceuta y Melilla ha subido un 46,2% respecto al mismo periodo de 2024. El incremento es del 219,8% en el caso de Melilla.

Marruecos no ejerce la misma presión.

Canarias, Ceuta y Melilla exigen que la solidez de la relación bilateral entre España y Marruecos no se construya a costa de sus derechos, su economía y su posición estratégica como territorios soberanos de España y primera línea de la Unión Europea.