Ofrecemos toda la información sobre el sorteo del Cuponazo ONCE y del Super Once de hoy viernes 5 de diciembre de 2025.

CUPONAZO de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE reparte un gran premio al número principal y su serie, además de otros muchos premios a las terminaciones y a seis números adicionales.

Resultado Cuponazo de la ONCE (Premio Principal)

Número Serie 39.162 008

Estructura de Premios del Cuponazo

El número principal determina los siguientes premios:

134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras.

de 25.000 euros a las 5 cifras. 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras.

de 150 euros a las 4 últimas cifras. 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras.

de 15 euros a las 3 últimas cifras. 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras.

de 6 euros a las 2 últimas cifras. 1.215.000 premios de 3 euros a la última cifra (reintegro).

Además del premio principal, el Cuponazo reparte 6 premios adicionales con su correspondiente serie (100.000 euros si coincide la serie) y 804 premios más de 300 euros a los boletos que coincidan en las 5 cifras.

SUPER ONCE de la ONCE

El Super Once es un juego de loterías de la ONCE que se celebra todos los días de la semana. El sorteo consiste en una matriz de 80 números (del 1 al 80). El participante debe elegir entre 5 y 11 números.

La combinación ganadora está formada por 20 números extraídos de los 80. Con esta combinación, los participantes optan a diversos premios según la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado (entre 5 y 11 números elegidos).

Resultado Super ONCE (Combinación Ganadora de 20 números)

01, 12, 13, 14, 26, 27, 29, 33, 38, 41, 46, 48, 50, 53, 54, 63, 65, 67, 73 y 81