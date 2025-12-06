Compruebe la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo de la Bonoloto.

Le ofrecemos toda la información sobre el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy viernes 5 de diciembre de 2025.

Combinación Ganadora de la Bonoloto

Sorteo Números Ganadores Complementario Reintegro Viernes 5 de diciembre 12, 19, 23, 25, 26 y 37 40 3

Cómo se Juega a la Bonoloto

La Bonoloto es uno de los juegos de azar más populares en España, regulado por Loterías y Apuestas del Estado, y destina el 55% de su recaudación a premios.

Para participar, se deben elegir 6 números de una tabla que va del 1 al 49. Cada apuesta tiene un coste de 0,50 € (50 céntimos), siendo necesario realizar un mínimo de dos apuestas para validar el boleto.

El apostante tiene la opción de realizar:

Apuesta Simple: Permite jugar de 1 a 8 apuestas por boleto, eligiendo 6 números en cada una.

Apuesta Múltiple: Permite seleccionar hasta un máximo de 11 números en una sola apuesta.

Además, es posible jugar para un solo sorteo o participar en todos los sorteos de la semana (de lunes a sábado) con la misma combinación si se valida el boleto antes del primer sorteo.