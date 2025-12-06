Compruebe la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo de la Bonoloto.
Le ofrecemos toda la información sobre el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy viernes 5 de diciembre de 2025.
Combinación Ganadora de la Bonoloto
|Sorteo
|Números Ganadores
|Complementario
|Reintegro
|Viernes 5 de diciembre
|12, 19, 23, 25, 26 y 37
|40
|3
Cómo se Juega a la Bonoloto
La Bonoloto es uno de los juegos de azar más populares en España, regulado por Loterías y Apuestas del Estado, y destina el 55% de su recaudación a premios.
Para participar, se deben elegir 6 números de una tabla que va del 1 al 49. Cada apuesta tiene un coste de 0,50 € (50 céntimos), siendo necesario realizar un mínimo de dos apuestas para validar el boleto.
El apostante tiene la opción de realizar:
- Apuesta Simple: Permite jugar de 1 a 8 apuestas por boleto, eligiendo 6 números en cada una.
- Apuesta Múltiple: Permite seleccionar hasta un máximo de 11 números en una sola apuesta.
Además, es posible jugar para un solo sorteo o participar en todos los sorteos de la semana (de lunes a sábado) con la misma combinación si se valida el boleto antes del primer sorteo.
Nota: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.