Andreu Buenafuente y Silvia Abril no estarán al frente de las Campanadas de Fin de Año en RTVE. El presentador ha confirmado que su recuperación tras problemas de salud le obliga a prolongar su parón profesional, lo que le impedirá participar en la tradicional retransmisión desde la Puerta del Sol.

“No creo que tenga que acelerar mi recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz”, explicó Buenafuente en un vídeo difundido por la cadena pública.

RTVE anunció la noticia a través de un comunicado en redes sociales, en el que reiteró su apoyo al cómico y agradeció la comprensión del público: “Esto implica que ni él ni Silvia Abril podrán presentar las Campanadas el 31 de diciembre. Muchas gracias por la comprensión, el cariño y el respeto”, señaló la emisora, que aún no ha confirmado quiénes sustituirán a la pareja en la Nochevieja.

Buenafuente detalla su estado de salud

Tras varias semanas alejado de la vida pública, Buenafuente quiso explicar su situación personalmente. “Tuve un episodio de estrés, algo muy común aunque desagradable, y mi cuerpo me dijo que tenía que parar. Por eso interrumpí mis actividades”, relató.

El presentador agradeció el apoyo de sus compañeros y de la audiencia: “Cada muestra de cariño es una vitamina. Es muy emocionante ver cómo se aprende a acompañar a quien atraviesa estas situaciones”.

Asimismo, reafirmó la necesidad de no precipitar su regreso: “No tiene sentido forzar un trabajo un día concreto. Hay que volver bien, con serenidad, para hacer lo que uno ama”, señaló.

Buenafuente también destacó el respaldo recibido por RTVE y la Cadena SER: “No es fácil parar una maquinaria de entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado desde el primer minuto. Eso es fundamental”.

Finalmente, se dirigió a sus seguidores para agradecerles el afecto mostrado: “Me siento querido y respetado, y eso me recuerda lo bonito de mi profesión. Seguiré recuperándome y habrá muchas más oportunidades en el futuro cuando esté listo”.