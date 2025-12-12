La Policía Nacional ha intervenido por primera vez en España un cargamento de heroína presentado en pastillas, desarticulando así una nueva vía de entrada de esta droga procedente de Colombia. La operación, que culminó con la detención e ingreso en prisión de cinco personas, estaba dirigida contra una presunta organización criminal vinculada a delitos contra la salud pública.

El operativo, coordinado por la Brigada Central de Estupefacientes de la Udyco Central, frustró el pasado noviembre la entrega de ocho kilos de heroína en un aparcamiento de un centro comercial de Madrid. La investigación contó con el apoyo de la DEA de Estados Unidos y de la Policía de Colombia, siguiendo el rastro de un histórico traficante de heroína bajo la supervisión de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid.

Según la Policía, los miembros de la red se reunían en un restaurante de comida rápida de la capital, considerado “punto seguro”. El presunto líder evitaba el uso de teléfonos móviles y no asistía directamente a las reuniones, realizando paradas intermedias para asegurarse de que no era seguido. Para alterar su apariencia, utilizaba gafas de sol, gorras y lentes, y se desplazaba en transporte público o servicios de VTC en lugar de su vehículo particular.

Con el avance de la investigación, se identificó a un colaborador clave y se confirmó que la ruta de heroína desde Colombia hacia España era inédita. La red contrataba a terceros para recibir la droga, lo que evidencia un alto grado de profesionalidad en sus medidas de seguridad para evitar la acción policial.

En registros realizados en Madrid, los agentes intervinieron cinco teléfonos móviles, un vehículo y 100.000 USDT en un monedero virtual de criptomonedas vinculado a la organización. Todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública, ingresando en prisión tras su detención.