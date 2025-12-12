

La Guardia Civil ha desmantelado la mayor plantación de cannabis localizada en Galicia este año, un verdadero “bosque” indoor con 2.862 plantas y 307 kilos de marihuana, situado en O Milladoiro, en el municipio de Ames, a tan solo siete kilómetros de Santiago.

El operativo, bautizado como Yakosta 13, fue posible gracias a la colaboración ciudadana que proporcionó pistas sobre la existencia de la factoría ilegal. La plantación estaba camuflada dentro de una finca cubierta de maleza y en una pequeña vivienda adaptada como invernadero, donde al menos cuatro habitaciones fueron acondicionadas con paredes de aluminio, calefacción, iluminación, ventilación y un sistema de riego para garantizar un ambiente controlado para el crecimiento de las plantas.

Un hombre fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, ya que la instalación estaba conectada ilegalmente a la red para alimentar 219 lámparas, 55 calefactores y 62 reguladores de potencia. La investigación y el registro fueron dirigidos por el Juzgado de Instrucción número tres de Compostela, tras varias jornadas de trabajo de campo por parte de los agentes del puesto de Ames.

El consumo eléctrico masivo de la instalación fue clave para detectar la operación. Solo el mes pasado, la Guardia Civil había desmantelado otra plantación en Sigüeiro con 1.505 plantas y seis detenidos, lo que evidencia la expansión de estas factorías de marihuana en la zona metropolitana de Santiago.

El detenido permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. La operación también incluyó la incautación del vehículo del arrestado, que supuestamente utilizaba para distribuir la droga.