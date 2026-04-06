Netflix ya ha empezado a mover ficha con la esperada continuación del universo de Peaky Blinders. La plataforma ha publicado la primera imagen oficial de la nueva serie y ha confirmado que Jamie Bell encabezará el reparto en esta nueva etapa de la franquicia creada por Steven Knight.

La nueva ficción llegará después de Peaky Blinders: The Immortal Man, la película estrenada en Netflix el 20 de marzo de 2026, que retomó la historia de Tommy Shelby con Cillian Murphy al frente. Ahora, el foco se desplaza hacia una nueva generación de personajes en Birmingham, con un salto temporal que sitúa la acción una década después de la Segunda Guerra Mundial, ya en los primeros años 50.

Jamie Bell será Duke Shelby en la nueva serie

El gran nombre del anuncio es Jamie Bell, que interpretará a Duke Shelby, presentado por Netflix como el hijo mayor de Tommy Shelby. La plataforma adelanta que el personaje regresará “más mayor, más sabio, más ambicioso y más peligroso”, convertido en el centro de esta nueva historia criminal.

Junto a Bell, Charlie Heaton también tendrá un papel principal en la serie. Además, el reparto confirmado por Netflix incluye a Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch y Lucy Karczewski, en lo que apunta a una renovación importante dentro de la saga.

Steven Knight habla de una “nueva era” para Peaky Blinders

El propio Steven Knight, creador de la serie, ha definido el proyecto como una “nueva era de Peaky Blinders” y ha explicado que la historia volverá a situarse en una Birmingham de posguerra. En sus declaraciones a Netflix, Knight subraya que la ciudad aparece ahora en pleno proceso de reconstrucción tras los bombardeos y que la nueva generación de los Shelby toma el relevo en ese contexto.

La sinopsis oficial publicada por Netflix insiste en esa idea: la reconstrucción de Birmingham se convertirá en una lucha feroz por el poder y las oportunidades, con Duke Shelby en el centro de una ciudad marcada por el riesgo, la ambición y la violencia.

Qué se sabe por ahora de la secuela

Por el momento, Netflix no ha anunciado título oficial ni fecha de estreno para esta nueva serie. Lo que sí ha dejado claro es que la franquicia seguirá expandiéndose tras la película y que habrá más anuncios de reparto próximamente, según avanzó el propio Knight en el comunicado recogido por Tudum.

Con este primer avance visual y la confirmación de Jamie Bell como rostro principal, Netflix empieza a perfilar el relevo de Thomas Shelby y a abrir una nueva etapa para una de sus marcas británicas más reconocibles. El mensaje es claro: Peaky Blinders no se termina con la película, sino que arranca una nueva fase con otro liderazgo y otra generación en Birmingham.