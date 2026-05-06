LISBOA / MADRID – El futuro de José Mourinho parece alejarse irremediablemente de Da Luz para poner rumbo, de nuevo, a Chamartín. Lo que hace apenas dos semanas era una posibilidad remota, hoy se ha convertido en una realidad que mantiene en vilo a las directivas de ambos clubes. En el Real Madrid, la figura del portugués ha pasado de ser un viejo recuerdo a convertirse en la pieza angular del proyecto de reconstrucción para la próxima temporada.

El Benfica se resigna

Pese a los esfuerzos desesperados de Rui Costa por retener al técnico que devolvió la ilusión al club luso el pasado septiembre, las señales que llegan desde el entorno de Mourinho son pesimistas para los intereses de las «Águilas».

Renovación estancada: Todos los intentos por ampliar el contrato actual han sido rechazados o pospuestos por el técnico.

Todos los intentos por ampliar el contrato actual han sido rechazados o pospuestos por el técnico. Cláusula de salida: El club blanco conoce el precio de la libertad del luso: 3 millones de euros , una cifra significativamente inferior a los 8 millones que se pagaron en su día por Xabi Alonso.

El club blanco conoce el precio de la libertad del luso: , una cifra significativamente inferior a los 8 millones que se pagaron en su día por Xabi Alonso. Sensación de despedida: En Lisboa ya se respira un aire de final de ciclo, asumiendo que el «Special One» tiene la mente puesta en su regreso a España.

El Real Madrid busca «mano dura»

Con la salida de Álvaro Arbeloa ya decidida, los dirigentes madridistas ven en Mourinho al perfil ideal para liderar una limpieza profunda en un vestuario que, según los últimos acontecimientos y comunicados oficiales, parece haber perdido el rumbo.

PUBLICIDAD

«En Valdebebas se considera que Mourinho es el único capaz de ejecutar el cambio drástico que necesita la plantilla actual.»

Una relación de amistad que vuelve a ser profesional

Aunque el técnico mantiene la discreción y niega contactos directos, la relación entre Florentino Pérez y Mourinho nunca se enfrió, manteniendo un diálogo constante como amigos durante años.

Ahora, esa cercanía personal está a punto de transformarse nuevamente en un vínculo profesional. El Real Madrid necesita un líder de hierro y Mourinho parece haber encontrado el momento perfecto para su «Last Dance» en el Santiago Bernabéu. El acuerdo, según fuentes cercanas a la operación, es cuestión de tiempo y de formalizar el pago de una cláusula que el Benfica ya empieza a dar por segura.