La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez el ingreso en prisión provisional y sin fianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos, dentro del procedimiento del caso mascarillas. La solicitud se formula apenas un día después de que el Ministerio Público reclamara para él una condena de 24 años de cárcel por los delitos que se le atribuyen en la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

La decisión sobre su encarcelamiento corresponde ahora al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien deberá determinar si se cumplen las condiciones para imponer la medida cautelar más severa.

Ábalos compareció este jueves ante el Supremo, donde fue notificado del avance del proceso y de la petición de la Fiscalía. Su llegada al tribunal volvió a generar una notable expectación mediática, reflejo de la relevancia política y judicial del caso.

El exministro ha reiterado su inocencia y asegura que continuará defendiéndose “con total firmeza” frente a las acusaciones. El procedimiento entra ahora en una fase clave, a la espera de que el juez resuelva sobre su posible ingreso inmediato en prisión.