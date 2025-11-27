Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una serie de declaraciones sobre las primarias del PSOE que llevaron a Sánchez a la secretaría general del partido. En una entrevista, García aseguró haber escuchado a Sánchez y a su exasesor Paco Salazar decir que el suegro de Sánchez «iba a aportar 100.000 euros» para las primarias.

García detalló que recibía pequeñas sumas de dinero de distintos simpatizantes y empresarios, de entre 1.000 y 2.000 euros, que luego debían redistribuirse entre otros afiliados, un procedimiento que él calificó como “pitufeo”. Según su testimonio, Sánchez habría utilizado para este proceso a conocidos, simpatizantes y migrantes afiliados al partido, incluidos rumanos, marroquíes y sudamericanos.

El exasesor también señaló que no podía corroborar la totalidad de los ingresos y donaciones, aunque afirmó que se había hablado de alcanzar un millón de euros. Además, hizo un listado de figuras del PSOE por las que no pondría la mano en el fuego, entre ellos Pedro Sánchez, Begoña Gómez, María Chivite y Francina Armengol, mientras que sí defendió a José Luis Ábalos y Ángel Víctor Torres.

Las declaraciones de García se producen en un contexto de tensión política, donde la vicepresidenta Yolanda Díaz criticó que mientras algunos se «partían la cara» en el Gobierno, otros, como Ábalos y García, actuaban como “golfos” en la gestión interna del partido.