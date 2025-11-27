Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. La actuación del delantero del Real Madrid frente al Olympiacos acaparó la atención de los medios internacionales, que no dudaron en calificar su partido como “increíble”, “imparable” y “monstruoso”.

El francés anotó cuatro goles en un duelo que mantuvo al Real Madrid al borde del nerviosismo hasta los últimos minutos. Su velocidad, precisión y compenetración con Vinicius hicieron imposible la sorpresa del equipo griego, y hasta la prensa helena se rindió ante su actuación.

Desde Francia, medios como L’Equipe destacaron que la victoria del Madrid se cimentó en gran parte gracias a Mbappé, quien logró su primer póquer en la Champions League y rompió una racha de tres partidos sin marcar. Le Parisien calificó su temporada de “excepcional” y subrayó que su lesión de tobillo parece completamente superada.

La prensa italiana y española coincidió en la magnitud de la actuación: La Gazzetta dello Sport habló de una “hazaña monstruosa”, mientras que Olé lo definió como “el mejor del planeta”. Incluso Bild resaltó que ningún jugador había logrado anotar cuatro goles fuera de casa en la Champions League hasta ahora.

En Inglaterra, la BBC destacó que Mbappé estuvo “eléctrico y efectivo” y que consiguió su triplete en apenas siete minutos, antes de completar su póquer con un cuarto gol que selló la victoria. Por su parte, ESPN recordó que con este logro el francés iguala un récord de Cristiano Ronaldo, único jugador del Real Madrid en conseguir cuatro goles en un partido de Champions antes que él.

El mundo del fútbol sigue maravillado ante la capacidad de Mbappé de definir partidos de manera individual, y su actuación en Atenas quedará grabada como una de las más brillantes de su carrera.