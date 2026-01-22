La ausencia de Rubén Díez está pasando factura al Ceuta en esta segunda vuelta de la temporada. El centrocampista maño, señalado por el entrenador José Juan Romero como pieza clave en el equipo, ha sido determinante en los últimos resultados del conjunto caballa.

El Ceuta ha perdido cuatro partidos desde que Rubén Díez no ha podido estar sobre el terreno de juego, ya sea por lesión o sanción. Aunque la victoria ante el Andorra en el Alfonso Murube parecía demostrar que el equipo podía sobrellevar su ausencia, los recientes tropiezos ante Málaga (derrota tras la lesión de Díez en el minuto 30) y Valladolid (0-3 en casa) han encendido las alarmas.

El centrocampista no solo dirige el juego desde el centro del campo, sino que también se encarga de las jugadas a balón parado y de los penaltis, siendo uno de los máximos goleadores del Ceuta junto a Marcos Fernández y José Joaquín Matos. La dependencia del equipo hacia su presencia ha quedado patente en los últimos encuentros.

El único recambio similar a Díez en la plantilla es José Campaña, exinternacional recién incorporado durante el mercado invernal. Sin embargo, su inactividad prolongada y el tiempo necesario de adaptación hacen que, por ahora, no pueda suplir al maño. Mientras tanto, jugadores como Bodiger, Bassinga o Cristian asumirán responsabilidades en el centro del campo, aunque con un perfil distinto al de Díez.

El próximo lunes, el Ceuta recibe a la Cultural Leonesa en el Alfonso Murube, en un partido que servirá como primera prueba para demostrar que el equipo puede funcionar sin depender de su estrella: la famosa ‘Rubéndependencia’.