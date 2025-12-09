El vicesecretario de Cultura y de Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha compartido una emotiva noticia este lunes: ha terminado su tratamiento de quimioterapia que duró cuatro meses debido a su diagnóstico de cáncer.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sémper manifestó su alegría por el avance en su salud, asegurando que «de momento todo va bien». Desde el final de su tratamiento de quimioterapia, ha podido notar mejoras significativas, incluyendo el crecimiento de su cabello y un renovado ánimo.

«Empiezo a recuperar fuerzas para enfrentar lo que queda por delante», afirmó Sémper, quien también aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a todos aquellos que le han enviado su apoyo, señalando que los mensajes de cariño han sido «imposibles de responder uno a uno, ¡gracias!».

Este valiente político había reducido su actividad pública desde el pasado 14 de julio, cuando anunció que había sido diagnosticado con un cáncer en estado primigenio tras una evaluación médica rutinaria. En ese momento, enfatizó que su prioridad sería enfocarse en su tratamiento y recuperación, lo que implicó que lo veríamos «un poco menos» en espacios políticos.

El llamado de atención de Sémper sobre su situación no solo se centró en su recuperación personal, sino que también lanzó un mensaje a favor de la prevención del cáncer. Aprovechó su circunstancia para pedir a la sociedad y a las autoridades que pongan todo su esfuerzo en garantizar políticas sanitarias equitativas, de modo que todos los españoles tengan el acceso necesario a análisis y cribados.

Consciente de la importancia de la prevención en la lucha contra el cáncer, Sémper instó a las instituciones a actuar con urgencia y rapidez en la detección temprana de esta enfermedad, lo que podría marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas.

Aunque ha sido un período tumultuoso para Sémper, el apoyo que ha recibido de la comunidad política ha sido abrumador. Desde que inició su tratamiento, ha recibido mensajes de aliento tanto de sus compañeros de partido como de líderes de otras formaciones, quienes han expresado su solidaridad y mejores deseos en redes sociales y en declaraciones públicas.

Finalmente, el político vasco decidió no entrar en detalles sobre su enfermedad, manteniendo su privacidad. Comentó que, aunque le «incomode mucho» tener que hacer pública su situación médica, sentía que era su obligación informar a la ciudadanía sobre su estado.