Te ofrecemos toda la información sobre el sorteo del Cupón Diario de la ONCE y del Super ONCE de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

Resultado Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario es el sorteo más longevo de la organización, que se celebra desde 1939. En la actualidad, el cupón consta de un número de cinco cifras y una serie de tres, con la que se accede al sorteo asociado de La Paga, que premia a los acertantes con 36.000€ al año durante 25 años.

El número premiado en el sorteo de este lunes es el:

Número: 56683

Serie: 023

Resultado Super ONCE

El Super ONCE es un juego de loterías que se sortea todos los días de la semana. El sorteo consiste en una matriz de 80 números (del 1 al 80). La combinación ganadora se forma al extraer 20 números. Los participantes eligen entre 5 y 11 números, siendo el orden indiferente para optar a diversos premios.

La combinación ganadora del Super ONCE de este lunes ha sido:

09, 17, 21, 24, 25, 38, 39, 41, 43, 46, 52, 53, 55, 57, 59, 64, 72, 73, 80 y 81