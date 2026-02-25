Los últimos test de pretemporada en Tailandia han dejado una conclusión clara: la hegemonía de Ducati ya no es absoluta. Aunque los de Borgo Panigale defienden la corona con un Marc Márquez que sigue ampliando su leyenda, Aprilia ha irrumpido con una fuerza inesperada, logrando igualar las apuestas y compartiendo ahora el cartel de máximos favoritos para el inicio del Mundial.

El «efecto Bezzecchi» y la revolución de Noale

Marco Bezzecchi ha sido el gran protagonista en el trazado de Buriram. Al manillar de la Aprilia RS-GP, el italiano no solo lideró la tabla de tiempos con un récord de 1:28.668, sino que demostró una sintonía con la moto que hace temblar a sus rivales.

La clave del éxito de Aprilia reside en una innovadora solución aerodinámica oculta tras el carenado, diseñada para canalizar el flujo de aire, reducir turbulencias y mejorar la eficiencia en curva. Esta evolución ha permitido incluso que el debutante Ogura (Trackhouse) brillara, sentenciando un doblete para la marca de Noale que confirma que su rendimiento no es un espejismo.

Ducati: Continuidad y confianza pese a los contratiempos

En el box del Lenovo Ducati, la estrategia ha sido apostar por lo conocido. Tras probar diversas configuraciones aerodinámicas en la nueva GP26, finalmente montarán el frontal de la exitosa GP24, una decisión avalada por Pecco Bagnaia, quien vuelve a pilotar con su naturalidad habitual.

Marc Márquez: El vigente campeón no pudo completar su plan de trabajo en Tailandia debido a un virus, lo que le impidió realizar simulacros de carrera completos. No obstante, el «93» ha sido tajante: «Puedo luchar por ganar».

KTM se asoma al podio y Honda vislumbra la luz

La parrilla de 2026 muestra un cambio de tendencia en el resto de fabricantes europeos y japoneses:

KTM (Tercera fuerza): Con Pedro Acosta a la cabeza, la firma austríaca ha logrado reducir la degradación de los neumáticos, su gran talón de Aquiles. El murciano registró ritmos de 1:30, calcando los tiempos de Bagnaia y consolidando a la RC16 como aspirante regular al Top-5.

Yamaha (Crisis total): La cruz de la moneda. La nueva M1 es medio segundo más lenta que el modelo anterior. La frustración de Fabio Quartararo y Álex Rins es evidente tras ocupar las últimas posiciones de la tabla, asumiendo que 2026 será un año de puro sufrimiento.