La empresaria sevillana, que actualmente participa como invitada en ‘Pasapalabra’, regresa a la primera línea mediática tras confirmar su próxima aventura en el ‘reality’ de Telecinco.

Marisa Jara (Sevilla, 1980) ha vuelto a convertirse en una de las figuras protagonistas de la actualidad televisiva en España. La modelo, que este martes 24 de febrero de 2026 continúa su participación como invitada en el programa ‘Pasapalabra’, ha sido confirmada recientemente como concursante de la nueva edición de ‘Supervivientes’. En sus primeras declaraciones tras el anuncio, Jara ha expresado su voluntad de superación personal: «Necesito demostrarme a mí misma que puedo enfrentarme a algunos miedos, como el vértigo, que es de las cosas que más me preocupan».

Una trayectoria internacional y pionera del movimiento ‘curvy’

La carrera de Marisa Jara se inició en plena adolescencia, logrando rápidamente una proyección internacional que la llevó a residir en mercados tan competitivos como Estados Unidos y Japón. Durante años, fue rostro habitual de firmas de prestigio en las pasarelas más relevantes del mundo. No obstante, su mayor impacto en la industria de la moda española llegó al convertirse en una de las principales voces del movimiento curvy, defendiendo la diversidad de los cuerpos y la inclusión de diferentes tallajes en el sector.+1

Más allá del modelaje, la sevillana ha explorado su faceta como actriz con participaciones en la cinta italiana Un’estate al mare (2008) y en la serie de TVE El hombre de tu vida (2016). En el ámbito empresarial, Jara ha consolidado su propia marca de moda, compaginando su labor profesional con una importante labor de visibilización de problemas de salud, tras haber superado trastornos alimenticios y diversos procesos oncológicos en el estómago y un ovario.

De Leonardo DiCaprio a su estabilidad con Miguel Almansa

La vida sentimental de Marisa Jara ha despertado históricamente un gran interés mediático debido a sus relaciones con figuras de calado internacional. Según reveló ella misma, en el año 2002 mantuvo un romance de tres meses con el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, a quien conoció en Nueva York poco después del éxito mundial de Titanic. «Fue un romance muy bonito que tuve en mi vida», confesó recientemente, recordando cómo el intérprete se interesó por ella en una fiesta.

Tras esta etapa, la modelo mantuvo una relación de casi cuatro años con el cantante Manu Tenorio, a la que siguió otro noviazgo de gran exposición mediática con el bailaor Joaquín Cortés. Sin embargo, la estabilidad definitiva ha llegado junto al asesor inmobiliario Miguel Almansa. Con él cumplió en 2022 su anhelado deseo de ser madre tras el nacimiento de su hijo Tomás, un hito que la propia modelo define como uno de los momentos más significativos de su trayectoria personal.+1