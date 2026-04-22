El líder del equipo Derrota arrastra a sus compañeros a una penalización colectiva tras ser sorprendido ocultando víveres por segunda vez en una misma jornada.

La séptima entrega de ‘Tierra de Nadie’ ha sumido a Aratz Lakuntza en su noche más aciaga en ‘Supervivientes 2026’. El concursante no solo se ha visto implicado en un hurto masivo de comida tras la barbacoa del pasado domingo, sino que ha mostrado una actitud reincidente que ha agotado la paciencia de la organización y ha encendido los ánimos de sus propios compañeros en Playa Derrota.

Un robo sistemático en los bolsillos del bañador

La apertura excepcional de la Palapa este miércoles, 22 de abril, no solo tuvo como objetivo sancionar la agria disputa entre Claudia y Gerard. La dirección del programa puso el foco sobre un incumplimiento flagrante de las normas: la sustracción de alimentos de la recompensa dominical. Tras las sospechas del equipo, el inspector realizó una inspección individual que confirmó los peores presagios.

Aratz Lakuntza, junto a Borja Silva y Gerard Arias, fue sorprendido ocultando restos de carne en los bolsillos de su bañador. Como consecuencia inmediata, Ion Aramendi comunicó una severa penalización para el trío infractor: hasta la gala del próximo jueves, los tres pierden su dotación diaria de alimentos y dependerán exclusivamente de la voluntad y generosidad del resto del grupo para subsistir.

Reincidencia y castigo para todo el grupo

Lejos de mostrar propósito de enmienda, Lakuntza volvió a comprometer su situación durante el juego de recompensa celebrado este martes. Mientras el equipo Derrota disfrutaba de una tortilla tras su victoria, las cámaras captaron al superviviente escondiendo comida nuevamente. Este comportamiento, calificado como «actitud de muy poco superviviente» por la presentadora María Lamela, ha resultado especialmente grave al ostentar Aratz la condición de líder esta semana.

«Siendo líder, deberías dar ejemplo al resto», le recriminó Lamela antes de anunciar que su infracción personal tendría consecuencias directas para todo su campamento. La dirección ha decidido confiscar una de las dos latas de las que disponía el equipo Derrota en su playa para entregársela al equipo Victoria.

En el ojo del huracán

Esta determinación de Poseidón ha situado a Aratz Lakuntza en una posición de extrema vulnerabilidad frente a su grupo. La pérdida de suministros básicos por una falta individual ha provocado que los integrantes de su campamento «enseñen el colmillo», dejando al líder en el centro de todas las críticas justo antes de una gala de expulsión que se prevé determinante para el futuro de la convivencia en la isla.