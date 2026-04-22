Consulte aquí las combinaciones ganadoras de los principales juegos de azar en España, con especial atención al bote de Euromillones y el cupón diario de la ONCE.

La fortuna ha vuelto a repartir suerte en España tras la celebración de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE correspondientes a este martes, 21 de abril de 2026. Una jornada marcada por el interés en Euromillones, que ha dejado un nuevo millonario gracias al código de «El Millón», y por los premios del cupón diario de la ONCE y la Bonoloto. A continuación, detallamos todos los números premiados.

Euromillones: combinación ganadora y «El Millón»

El sorteo europeo de Euromillones, que se celebra cada martes y viernes en París con la participación de nueve países —entre ellos España, Francia y Reino Unido—, ha dado a conocer su combinación de este 21 de abril. Los números agraciados han sido los siguientes:

• Combinación: 13, 16, 29, 40 y 47

• Estrellas: 03 y 04

Además, el sorteo asociado exclusivo para España, El Millón, que garantiza un premio de un millón de euros a un único poseedor de boleto, ha correspondido al código: BPK01644.

Cupón Diario de la ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) también ha realizado su sorteo diario, una tradición que se remonta a 1939. Para este martes, el número premiado con 35.000 euros por billete es el:

• Número: 50494

• Serie: 014

Este sorteo, consolidado como una de las instituciones del juego en España junto al Cuponazo de los viernes y el Sueldazo de los domingos, representa una parte significativa de la contribución al margen de juego global en el país.

Resultados de la Bonoloto

Finalmente, se han hecho públicos los resultados de la Bonoloto de este martes. La combinación ganadora para este 21 de abril es la formada por los números:

• Combinación: 01, 21, 23, 25, 31 y 46

• Complementario: 20

• Reintegro: 0

Estadísticas del juego en España

Según los últimos informes históricos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, este organismo representa el 40,7% del margen de juego global, seguido por la ONCE con un 11,8%. En cuanto a la distribución geográfica de las ventas presenciales, Madrid, Andalucía y Cataluña continúan a la cabeza, concentrando el 45% del total de las operaciones en todo el territorio nacional.