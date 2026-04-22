La parálisis en las negociaciones entre Estados Unidos y Teherán, junto a nuevos incidentes en el Estrecho de Ormuz, tensiona el precio del petróleo y condiciona la apertura de la Bolsa española.

El Ibex 35 encara la sesión de este miércoles, 22 de abril, bajo la sombra de la inestabilidad en Oriente Próximo. El optimismo inicial generado por la prórroga del alto el fuego anunciada por Donald Trump se ha visto ensombrecido por la negativa de Irán a asistir a las conversaciones de paz programadas en Pakistán. Esta parálisis diplomática, sumada a nuevos ataques navales en el Estrecho de Ormuz, ha devuelto la cautela a unos mercados que oscilan entre el alivio por la tregua y el temor a una ruptura definitiva de las negociaciones.

Tensión en Ormuz: el petróleo roza los 100 dólares

La situación en las vías marítimas vitales para el crudo sigue siendo crítica. La Armada del Reino Unido ha informado de un ataque contra un buque portacontenedores a 15 millas de la costa de Omán, perpetrado por una lancha de la Guardia Revolucionaria Islámica. El incidente ha causado «graves daños» en el puente de mando del navío, lo que subraya el riesgo persistente en el punto de estrangulamiento energético más importante del mundo.

Pese al bloqueo estadounidense, el mercado ha tenido constancia de que al menos dos petroleros iraníes, el Hero II y el Hedy, han logrado transportar aproximadamente 4 millones de barriles tras sortear la vigilancia naval. Esta volatilidad ha llevado al barril de Brent a flirtear nuevamente con la barrera psicológica de los 100 dólares, situándose en el entorno de los 98 dólares tras el repliegue de las últimas horas.

Actualidad corporativa y sector bancario

Mientras el mercado vigila la geopolítica, el sector financiero español recibe noticias positivas desde las agencias de calificación. Moody’s ha elevado el rating de los depósitos de Banco Sabadell a ‘A2’ y ha sacado la deuda de CaixaBank del nivel de ‘bono basura’, situándola en grado de inversión (A3). Estas mejoras reflejan la fortaleza intrínseca de la banca española, cuyo beneficio se estima que crecerá un 18% en los próximos dos años.

Por otro lado, la crisis energética comienza a pasar factura al sector aéreo. Lufthansa ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez de queroseno derivada del conflicto.

Agenda económica de la jornada

Los inversores no perderán de vista hoy una agenda cargada de referencias macroeconómicas y empresariales:

• Estados Unidos: Resultados financieros de Tesla, Boeing y AT&T. Publicación de los inventarios de petróleo de la AIE.

• España: El INE publica el índice de cifra de negocios empresarial y el Banco de España da a conocer la deuda de las administraciones públicas. Se celebra la Junta General de Accionistas de Atresmedia.

• Europa: Comparecencia de Christine Lagarde (BCE) a las 19:30 y datos de IPC en el Reino Unido.