La Audiencia Provincial de Cádiz, en su sede de Ceuta, ha dictado sentencia contra una mujer tras reconocer haber cometido un delito de abuso sexual sobre su sobrino de 7 años. Según adelanta el medio El Faro de Ceuta, la acusada evitó la celebración del juicio oral tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes.

Los detalles de la condena

La procesada ha aceptado una pena de 2 años de prisión, la cual ha quedado suspendida bajo dos condiciones estrictas:

El abono de una responsabilidad civil fijada en 14.000 euros. La realización obligatoria de un curso de educación sexual.

Además, el tribunal ha impuesto medidas adicionales de protección, incluyendo una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con el menor durante 8 años, el mismo periodo fijado para su libertad vigilada. Asimismo, se le ha inhabilitado para trabajar con menores y se le ha retirado la patria potestad por un periodo cercano a los seis meses.

Atenuante por discapacidad intelectual

Un factor determinante en la resolución del caso ha sido la aplicación de una atenuante por enfermedad psíquica. Los informes médicos confirmaron que la mujer presenta una lesión en el lóbulo frontal izquierdo y una discapacidad intelectual moderada del 76%. Estas circunstancias provocan que sus facultades cognitivas y volitivas se encuentren gravemente afectadas, influyendo en su comportamiento adaptativo.

Relato de los hechos

El suceso tuvo lugar el 17 de febrero de 2022, alrededor de las 14:30 horas, en el domicilio familiar. Aprovechando que el menor bajó a la planta inferior de la vivienda para buscar un puzzle, la acusada acudió tras él para provocar un encuentro a solas. Fue en ese momento cuando, movida por un ánimo libidinoso, realizó los actos de abuso contra el niño de 7 años.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el tribunal señaló que, debido a la etapa de desarrollo psicoevolutivo del menor, no ha sido posible determinar un daño psicológico inmediato, aunque se han tomado todas las medidas legales para garantizar su seguridad y bienestar futuro.