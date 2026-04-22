Un joven, conocido bajo el alias de «el bandolero», ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta tras protagonizar un violento episodio en abril de 2024. Según informa El Faro de Ceuta, el acusado empleó un machete tipo cortabananas para atacar tanto el vehículo como la integridad física de la víctima, causándole secuelas estéticas permanentes.

Un ataque violento en plena calle

Los hechos ocurrieron la tarde del 5 de abril de 2024 en la calle Romero de Córdoba, en el barrio de Hadú. El condenado comenzó arremetiendo contra un vehículo Seat León, causando destrozos en cristales, tapicería y techo valorados en más de 1.675 euros.

Acto seguido, el agresor dirigió su ataque hacia el propietario del coche. Utilizando el arma blanca, le provocó heridas de gravedad en el rostro, incluyendo un corte de 4,5 centímetros en la mejilla y la pérdida de un implante dental. Estas lesiones requirieron intervención quirúrgica y han dejado como secuela un perjuicio estético permanente debido a la cicatriz resultante.

Penas impuestas y arrepentimiento tardío

En un principio, el acusado reconoció los hechos y aceptó las siguientes penas en una comparecencia de conformidad:

3 años de prisión por un delito de lesiones.

por un delito de lesiones. Una multa por el delito de daños materiales.

15.000 euros de indemnización para la víctima en concepto de responsabilidad civil.

Sin embargo, a pesar del acuerdo inicial, el procesado manifestó posteriormente su negativa a acatar el fallo, por lo que la sentencia aún no es firme y podrá ser recurrida.

Medidas cautelares

Mientras se resuelve el proceso judicial definitivo, el tribunal ha impuesto medidas preventivas para garantizar la seguridad de la víctima. El agresor tiene prohibido comunicarse o acercarse al joven agredido, se le ha retirado el pasaporte y tiene la obligación de personarse cada semana en el juzgado para firmar.