La concursante mallorquina revalida el apoyo del público por segunda semana consecutiva en una ceremonia de salvación marcada por la división de votos y la reciente polémica en Honduras.

La séptima ceremonia de salvación de ‘Supervivientes 2026’ ha arrojado este martes, 21 de abril, un veredicto que ha dejado perplejos tanto a los concursantes como a los seguidores del formato de Telecinco. En una noche de máxima tensión emocional, Claudia Chacón se ha alzado como la participante más votada por los espectadores, logrando eludir la expulsión definitiva prevista para el próximo 23 de abril.

La resolución del televoto se ha producido apenas unas horas después de que la organización comunicara sanciones disciplinarias contra la propia Claudia y Gerard Arias, protagonistas de una grave disputa que ha condicionado el ambiente en la Palapa.

Un duelo de alta tensión en el ‘Abismo al infinito’

Bajo la dirección de María Lamela desde Honduras, los cuatro nominados de la semana —Claudia Chacón, Almudena Porras, Gerard Arias e Ingrid Betancor— se sometieron a la emblemática dinámica del ‘Abismo al infinito’. La incertidumbre presidió toda la gala debido a la igualdad de los porcentajes oficiales, que se situaron en un 34,3%, un 25,6%, un 22,7% y un 17,4%.

Tras confirmarse que Almudena Porras e Ingrid Betancor debían permanecer en la lista de nominados, el desenlace se convirtió en un cara a cara directo entre los dos grandes enemigos de la edición. El público de la aplicación Mediaset Infinity tuvo que decidir entre la continuidad de Gerard Arias o el indulto para Claudia Chacón, quien finalmente obtuvo ese mayoritario 34,3% de los apoyos.

La consolidación de una favorita

El triunfo de Claudia en las votaciones ha generado un notable estupor, dado el contexto de hostilidad y las acusaciones cruzadas que han marcado sus últimas horas en la isla. Lejos de verse penalizada por el conflicto con Gerard, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha demostrado poseer una base de seguidores sólida, logrando salvarse en primera instancia por segunda semana consecutiva.

La joven estalló de emoción al conocer que la audiencia validaba su permanencia, un resultado que la sitúa, a ojos del público, como una de las figuras centrales de la competencia. Por el contrario, Gerard Arias deberá afrontar la gala de expulsión del próximo jueves todavía bajo el régimen de nominación y arrastrando el desgaste de su reciente intento de abandono y la sanción impuesta por la dirección.

Recta final hacia la expulsión del jueves

Con la salvación de Claudia, la terna definitiva de nominados que se jugará su futuro en el concurso el próximo 23 de abril queda compuesta por Gerard Arias, Almudena Porras e Ingrid Betancor. El veredicto final de los espectadores determinará quién de ellos debe poner fin a su aventura en el reality, en una semana donde la convivencia y las medidas disciplinarias han tomado el protagonismo absoluto de las tramas en Playa Uva.