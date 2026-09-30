Sigue en directo el Argentina – Bolivia. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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🔄 min 56′ — Cambio en Argentina — entra G. Prestianni, sale V. Barco
🔄 min 56′ — Cambio en Argentina — entra N. Paz, sale F. Mastantuono
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🔄 min 56′ — Cambio en Argentina — entra C. Romero, sale L. Balerdi
⚽ min 54′ — ¡GOL de Argentina! C. Romero (asist. N. Paz)
🟨 min 50′ — Tarjeta amarilla — Miguelito (Bolivia)
🔄 min 46′ — Cambio en Bolivia — entra R. Vaca, sale J. Flores
🔄 min 43′ — Cambio en Bolivia — entra D. Arroyo, sale L. Viviani
⚽ min 29′ — ¡GOL de Argentina! N. Paz (asist. E. Palacios)
⚽ min 19′ — ¡GOL de Argentina! L. Martinez (asist. A. Mac Allister)