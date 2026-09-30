El Barcelona W – Real Madrid W se juega el domingo 4 de octubre a las 17:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Barcelona W – Real Madrid W

Barcelona W – Real Madrid W Competición: Liga F, jornada 6

Liga F, jornada 6 Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 17:00 (hora peninsular)

17:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadi Johan Cruyff (Barcelona)

El próximo encuentro de la jornada 6 de la Liga F enfrentará al Barcelona W y al Real Madrid W en el Estadi Johan Cruyff. El Barcelona W llega como líder de la clasificación, ocupando la primera posición con 15 puntos tras haber ganado los 5 partidos disputados, anotando 21 goles y recibiendo solo 2. Por su parte, el Real Madrid W se sitúa en la segunda posición con 13 puntos, habiendo logrado 4 victorias y 1 empate en sus últimos 5 encuentros, con un total de 13 goles a favor y 6 en contra. Este clásico promete ser un duelo emocionante entre los dos equipos más destacados de la competición.

Así llegan los equipos

Barcelona W: 1º con 15 puntos en 5 partidos (21 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Real Madrid W: 2º con 13 puntos en 5 partidos (13 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: V-V-V-E-V)

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