El Granad. Tenerife W – Edf Logrono W se juega el domingo 4 de octubre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Granad. Tenerife W – Edf Logrono W

Granad. Tenerife W – Edf Logrono W Competición: Liga F, jornada 6

Liga F, jornada 6 Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

En la jornada 6 de la Liga F, se enfrentan Granad. Tenerife W y Edf Logrono W. El equipo local, Granad. Tenerife W, ocupa la 14ª posición con 5 puntos tras 5 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 10. En sus últimos 5 encuentros, han logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, Edf Logrono W se sitúa en la 7ª posición con 6 puntos, también en 5 partidos, con 4 goles a favor y 5 en contra. Su trayectoria reciente muestra 2 victorias y 3 derrotas, sin empates.

Así llegan los equipos

Granad. Tenerife W: 14º con 5 puntos en 5 partidos (4 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-E-E-D)

Edf Logrono W: 7º con 6 puntos en 5 partidos (4 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-V-D-V)

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