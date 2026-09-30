El Granada – Eibar W se juega el domingo 4 de octubre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Granada – Eibar W

Granada – Eibar W Competición: Liga F, jornada 6

Liga F, jornada 6 Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Ciudad Deportiva del Granada

El Granada se enfrenta al Eibar W en la jornada 6 de la Liga F en la Ciudad Deportiva del Granada. El equipo local ocupa la 10ª posición con 6 puntos tras 5 partidos, habiendo anotado 5 goles y recibido 9. En sus últimos 5 encuentros, el Granada ha logrado 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el Eibar W se sitúa en la 4ª posición con 10 puntos, con un balance de 4 goles a favor y 4 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Eibar ha conseguido 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

Así llegan los equipos

Granada: 10º con 6 puntos en 5 partidos (5 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: V-D-D-V-D)

Eibar W: 4º con 10 puntos en 5 partidos (4 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-V-D-E-V)

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