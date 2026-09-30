El Valencia W – Real Sociedad W se juega el domingo 4 de octubre a las 19:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Valencia W – Real Sociedad W

Valencia W – Real Sociedad W Competición: Liga F, jornada 6

Liga F, jornada 6 Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 19:30 (hora peninsular)

19:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Antonio Puchades (Valencia)

El Estadio Antonio Puchades acogerá el encuentro de la jornada 6 de la Liga F entre el Valencia W y la Real Sociedad W. El Valencia W ocupa la 16ª posición con 0 puntos tras haber disputado 5 partidos, en los que ha anotado 4 goles y ha recibido 12. Por su parte, la Real Sociedad W se sitúa en la 15ª posición con 2 puntos, también en 5 partidos, con 6 goles a favor y 11 en contra. Ambos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en un duelo crucial para mejorar su situación en la clasificación.

Así llegan los equipos

Valencia W: 16º con 0 puntos en 5 partidos (4 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas (resultados: D-D-D-D-D)

Real Sociedad W: 15º con 2 puntos en 5 partidos (6 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-E-E-D-D)

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