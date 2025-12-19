El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración en la que se destaca el acuerdo alcanzado por la Unión Europea (UE) para ofrecer a Ucrania un «préstamo de 90.000 millones de euros en los próximos dos años, financiado mediante deuda común europea respaldada por el presupuesto de la Unión».

Durante su intervención, Sánchez subrayó la importancia de continuar trabajando en la UE para abordar el tema de los activos rusos, con el objetivo de facilitar un «préstamo de reparación». Asimismo, el presidente español mencionó la reciente reunión que tuvo con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, donde ambos líderes discutieron las «razones morales, de justicia y de legalidad internacional» que justifican estas formas de apoyo financiero a Ucrania.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se refirió a esta cumbre de la UE como la más significativa desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, había enfatizado su determinación de no salir del Consejo sin una solución para la financiación de Ucrania, un acuerdo que no se realizó en base a los activos rusos congelados.

En redes sociales, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, comunicó tras la cumbre de los líderes de los veintisiete países de la UE que «tenemos un acuerdo. Se aprueba la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos».

Durante una rueda de prensa posterior, Costa explicó que la UE concederá «un préstamo respaldado por el presupuesto de la Unión Europea» y que esta «se reserva el derecho de utilizar los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo». Además, se dio instrucciones a la Comisión Europea para que continúe trabajando en un préstamo de reparación que se base en los activos rusos inmovilizados.

El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó tras la reunión que la UE proporcionará el préstamo a Ucrania que procede «del mercado de capitales». Merz destacó que alterar el orden de los procesos facilita la consecución del acuerdo, pues había mostrado resistencia a la emisión de deuda a cargo del presupuesto europeo, prefiriendo utilizar los activos rusos congelados.

A pesar del interés de algunos líderes europeos en utilizar los activos rusos para la financiación, este enfoque no logró recibir el apoyo suficiente de los Estados miembros. Bélgica, sede del Euroclear, que contiene la mayor parte de esos activos inmovilizados, fue especialmente reticente.

Merz aclaró que los activos rusos permanecerán congelados hasta que Rusia cumpla con el pago de reparaciones a Ucrania por su invasión. «Ucrania solo deberá devolver el préstamo después de que Rusia haya abonado las reparaciones. Y hemos dejado claro que si Rusia no paga, utilizaremos, conforme al Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo», señaló Merz.

En esta reunión, Merz también mencionó la cooperación reforzada de 24 países para el acuerdo alcanzado, asegurando que se podrán emplear «instrumentos europeos probados» para apoyar a Ucrania de manera inmediata.

Recientemente, los países de la UE aprobaron la inmovilización indefinida de alrededor de 210.000 millones de euros en activos rusos congelados debido a las sanciones impuestas a Moscú después de la invasión de Ucrania. Esta medida podría facilitar la financiación para la reconstrucción de Ucrania si se llega a un consenso entre los 27 estados miembros. Los embajadores de los estados de la UE acordaron congelar indefinidamente estos activos, evitando la necesidad de renovar nuevamente este bloqueo cada seis meses.