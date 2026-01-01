La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años, de nacionalidad nigeriana, como presunto responsable de la muerte de Fátima, una mujer española de origen peruano de 26 años, que falleció tras precipitarse desde un undécimo piso en el distrito madrileño de Villaverde. Los vecinos del inmueble aseguran que ambos mantenían una relación sentimental, un extremo que continúa bajo investigación policial.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 31 de diciembre en un edificio situado en la calle Santa Escolástica. La investigación fue asumida por el Grupo V de Homicidios tras recibirse el aviso del hallazgo del cuerpo de la joven en la vía pública.

Varios testigos presenciales manifestaron a los agentes que la víctima podría haber sido empujada desde la ventana de la cocina de la vivienda, lo que orientó las pesquisas hacia un posible homicidio. Estas declaraciones resultaron determinantes para avanzar en la investigación.

La Policía Científica realizó una inspección técnico-policial en el domicilio y localizó huellas de la mujer en el quicio de la ventana, un indicio que refuerza la hipótesis de una caída violenta. Las pruebas recogidas, junto con los testimonios vecinales, permitieron identificar al presunto autor, que fue arrestado ese mismo día.

Según relatan vecinos del edificio, la pareja convivía en el piso y mantenía una relación conflictiva, con discusiones frecuentes. El detenido ha sido puesto a disposición judicial mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.

De confirmarse que existía una relación sentimental entre ambos, este caso sería el quinto de violencia machista registrado en la Comunidad de Madrid y la muerte violenta número 30 en la región durante 2025.