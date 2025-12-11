La líder opositora venezolana María Corina Machado ha dado un emotivo paso al frente, reapareciendo en público en Oslo, Noruega, tras más de un año de esconderse debido a una prohibición de viajar que le ha impedido salir de su país. Su aparición se produjo el mismo día en que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, un momento histórico que celebra su lucha por la democracia en Venezuela.

Machado llegó al aeropuerto de Gardermoen en Oslo alrededor de las 21:58 horas, tras un arduo viaje desde Venezuela, donde ha estado viviendo en la clandestinidad. La expectación era palpable entre las decenas de venezolanos que la esperaban, deseosos de mostrar su apoyo a la figura emblemática de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Aunque no se programó una rueda de prensa inicial por parte de Machado, su equipo confirmó que ella saldría del hotel para saludar a sus seguidores. Con una expresión agotada pero sonriente, salió al balcón del Grand Hotel de Oslo, donde con la mano en el corazón entonó el himno nacional venezolano, siendo recibida con vítores de ‘¡viva!’ por parte de sus compatriotas.

En su primera aparición pública de 2025, Machado se acercó a las vallas de seguridad levantadas por la policía noruega, subiendo a ellas en varias ocasiones para acercarse a sus seguidores. A pesar de no dar un discurso formal en ese momento, sus gestos de gratitud fueron claros y emotivos, encapsulando la esencia de su encuentro con el pueblo venezolano presente en Oslo.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz fue un acto significativo en el que su hija, Ana Corina Sosa, tomó la palabra en nombre de su madre. En su discurso, Sosa prometió un futuro brillante para Venezuela, diciendo: ‘Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente’. Estas palabras resonaron fuerte entre los asistentes y medios de comunicación que cubrían el evento.

En momentos previos, el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, había instado a Maduro a aceptar los resultados electorales de 2024 y renunciar para facilitar una transición democrática pacífica en el país. Este llamado se enmarca dentro de un contexto internacional donde varias naciones, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, no reconocen la legitimidad de las últimas elecciones en Venezuela.

La noticia de su aparición ha sorprendido a muchos, especialmente porque Machado había permanecido oculta desde agosto de 2024, tras lo cual ya se temía por su seguridad e integridad. Los rumores sobre su salida de Venezuela confirmaron que recibió asistencia de Estados Unidos, lo que añade una compleja capa geopolítica a su viaje. Se dice que salió del país en un barco hacia la isla de Curazao antes de continuar su camino hacia Noruega.

A pesar de todo, el futuro de María Corina Machado y su regreso a Venezuela sigue siendo incierto. Sin embargo, su hija ha afirmado que su madre está decidida a regresar pronto para vivir en una Venezuela libre. Este fuerte compromiso con la causa de la democracia la convierte en un símbolo de esperanza para muchos venezolanos que anhelan un cambio en su país.