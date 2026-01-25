El Emirates Stadium se viste de gala para albergar uno de los duelos más icónicos del fútbol inglés. El Arsenal de Mikel Arteta recibe al Manchester United en la jornada 23 de la Premier League, en un choque vital para las aspiraciones de ambos en la zona noble de la clasificación.

La emoción de la liga más competitiva del mundo se concentra este domingo 25 de enero de 2026 en Londres. Los Gunners llegan a esta cita tras un exigente compromiso ante el Nottingham Forest, mientras que los Red Devils aterrizan en la capital tras haber disputado un intenso derbi de Mánchester en Old Trafford. Con la lucha por el título y los puestos de Champions League al rojo vivo, ningún equipo puede permitirse ceder puntos.

Un duelo de gigantes en el Emirates

El Arsenal, consolidado como uno de los máximos aspirantes al trono inglés bajo la batuta de Arteta, confía en el apoyo de su afición para superar a un Manchester United que busca regularidad en esta segunda vuelta. Históricamente, este enfrentamiento ha definido campeonatos, y en esta temporada 2025/2026, la rivalidad se mantiene más viva que nunca con plantillas cargadas de estrellas como Bukayo Saka, Declan Rice, Marcus Rashford o Bruno Fernandes.

Horario: ¿A qué hora es el Arsenal – Manchester United?

El partido se disputará en el horario estelar de la tarde dominical británica, cerrando la jornada de grandes duelos en Europa:

Fecha: Domingo, 25 de enero de 2026.

Domingo, 25 de enero de 2026. Hora: 17:30 horas (horario peninsular español).

17:30 horas (horario peninsular español). Estadio: Emirates Stadium (Londres).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo y online en España?

Como es habitual para la máxima competición inglesa, la cobertura en territorio español está garantizada de forma exclusiva:

Canal TV: DAZN (disponible a través de su plataforma y en los diales habilitados en Movistar y Orange).

(disponible a través de su plataforma y en los diales habilitados en Movistar y Orange). Online: Los usuarios podrán seguir el encuentro a través de la aplicación de DAZN desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV.

Alineaciones probables