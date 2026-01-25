El grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en el término municipal de Adamuz continúa bajo investigación. Las autoridades han puesto en marcha dos investigaciones paralelas, una de carácter judicial y otra técnica, con el objetivo de esclarecer las causas del siniestro y depurar posibles responsabilidades.

Por un lado, el Juzgado de Instrucción competente, junto con la Fiscalía, dirige la investigación judicial. La Guardia Civil, en funciones de policía judicial, ha finalizado la inspección ocular en el lugar del accidente y ha remitido un primer atestado al juzgado. Esta vía pretende determinar si existió negligencia o responsabilidad penal en lo sucedido.

De forma paralela, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha abierto una investigación técnica para analizar los factores materiales y operativos que pudieron influir en el accidente. Entre las principales hipótesis que se estudian figura la posible existencia de una fractura en la vía férrea previa al paso de uno de los trenes, lo que habría provocado el descarrilamiento inicial y, posteriormente, la colisión con otro convoy que circulaba en sentido contrario.

Los primeros análisis apuntan a que el desperfecto en la infraestructura podría haberse producido antes del siniestro, aunque los expertos subrayan que estas conclusiones son provisionales y deberán confirmarse tras los estudios técnicos y de laboratorio correspondientes.

El accidente se produjo en un tramo recto de la línea de alta velocidad, recientemente renovado, y ha sido calificado como uno de los más graves registrados en España en las últimas décadas, tanto por el número de víctimas como por el impacto en el sistema ferroviario.

Desde el Gobierno y las administraciones implicadas se ha insistido en que ambas investigaciones se desarrollarán con total independencia y transparencia. El objetivo final es conocer con exactitud qué ocurrió, ofrecer respuestas a las familias de las víctimas y reforzar las medidas de seguridad para evitar que un suceso similar vuelva a repetirse.