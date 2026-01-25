El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido su actuación tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas, y ha calificado de “ofensiva” cualquier comparación con la gestión del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la DANA de 2024.

En una entrevista, Puente aseguró que estuvo “en su puesto” desde el primer momento en que tuvo conocimiento del siniestro, ocurrido el pasado domingo por la noche. Según explicó, se desplazó de inmediato al centro de control de Adif en Madrid y permaneció al frente de la coordinación de la emergencia durante los días posteriores, participando en reuniones técnicas, comparecencias públicas y ruedas de prensa.

El ministro rechazó establecer paralelismos entre ambos casos y subrayó que las circunstancias y la respuesta institucional fueron distintas. “Cualquier comparación es ofensiva”, afirmó, insistiendo en que su gestión fue directa, constante y transparente desde el inicio de la crisis.

En relación con las causas del accidente, Puente pidió prudencia y respeto al proceso de investigación en curso. Las primeras hipótesis técnicas apuntan a una posible rotura previa de la vía, aunque el ministro recalcó que será necesario esperar a los informes definitivos antes de determinar responsabilidades, incluidas las políticas.

Puente también anunció que su departamento trabaja para agilizar las indemnizaciones a las familias de las víctimas y evitar procesos judiciales largos, además de revisar los protocolos de seguridad y los criterios de mantenimiento de la red ferroviaria.

La tragedia ha generado una fuerte presión política y críticas desde la oposición, que ha cuestionado la gestión del Ministerio de Transportes. No obstante, el Gobierno mantiene su respaldo al ministro mientras se esclarecen los hechos y avanza la investigación técnica sobre el siniestro.