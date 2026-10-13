El Las Palmas – Castellón se juega el sábado 17 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Las Palmas – Castellón

Las Palmas – Castellón Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10

LaLiga Hypermotion, jornada 10 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de Gran Canaria (Las Palmas)

Las Palmas y Castellón se enfrentarán en la jornada 10 de LaLiga Hypermotion en el Estadio de Gran Canaria. El equipo local, Las Palmas, ocupa la 15ª posición con 11 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 16. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Castellón se sitúa en la 3ª posición con 20 puntos, con un balance de 15 goles a favor y solo 4 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Castellón ha conseguido 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Las Palmas: 15º con 11 puntos en 9 partidos (13 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-E-D-D-V)

Castellón: 3º con 20 puntos en 9 partidos (15 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: D-E-V-V-V)

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