El Sporting de Gijón – Albacete se juega el sábado 17 de octubre a las 18:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: Sporting de Gijón – Albacete
- Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: 18:30 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
El partido entre el Sporting de Gijón y el Albacete se presenta como un duelo desigual en la jornada 10 de LaLiga Hypermotion. El Sporting de Gijón ocupa la 6ª posición con 16 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 9 goles y recibido 8. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Albacete se encuentra en una situación complicada, en la 22ª posición con solo 1 punto, 5 goles a favor y 20 en contra, sin haber conseguido ninguna victoria en sus últimos 5 partidos, donde ha registrado 1 empate y 4 derrotas.
Así llegan los equipos
- Sporting de Gijón: 6º con 16 puntos en 9 partidos (9 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-D-V-D)
- Albacete: 22º con 1 puntos en 9 partidos (5 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-D-D-E)
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