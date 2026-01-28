El Barça de Hansi Flick busca asaltar los puestos de clasificación directa a octavos en el Estadio Johan Cruyff ante un Copenhague que lucha por entrar en los puestos de playoff.

El FC Barcelona afronta este miércoles 28 de enero una cita clave para su futuro en Europa. En la octava y última jornada de la fase de grupos de la Champions League, el conjunto azulgrana recibe al Copenhague con un objetivo claro: ganar para escalar desde la novena posición (13 puntos) al selecto grupo de los ocho mejores, evitando así la ronda extra de dieciseisavos.

El equipo de Hansi Flick llega en un momento dulce. Líder sólido de LaLiga con 52 puntos y recientemente coronado campeón de la Supercopa de España, el Barça encadena victorias de peso ante el Slavia de Praga (2-4) y el Getafe (3-0). Pese a las bajas sensibles de Pedri y Christensen, el bloque culé confía en su pegada ofensiva para doblegar a un conjunto danés que llega mermado tras la expulsión de su referente, Thomas Delaney.

Horario: ¿A qué hora empieza el FC Barcelona – Copenhague?

El encuentro comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español) de hoy, miércoles 28 de enero de 2026.

Televisión: ¿Dónde ver el FC Barcelona – Copenhague en directo?

El partido se podrá seguir en directo en España a través de la plataforma Movistar Plus+:

• M+ Liga de Campeones 2 (Dial 61)

• M+ Liga de Campeones 6 (Dial 183)

Las claves del duelo

• El factor Johan Cruyff: Ante las obras del Spotify Camp Nou, el feudo de Sant Joan Despí volverá a ser una olla a presión para empujar al equipo hacia el top 8.

• Favoritismo culé: El Barça suma 13 triunfos en sus últimos 14 partidos oficiales, mostrando una regularidad que contrasta con la 26ª posición del Copenhague en la tabla europea.

• Bajas de peso: La ausencia de Pedri obliga a Flick a retocar el timón del centro del campo, donde Gavi o Casadó deberán asumir galones para surtir de balones a un ataque que está en racha.

El Copenhague, con solo 8 puntos, necesita puntuar para no quedar fuera de los puestos de playoff (9º al 24º), lo que obligará a los daneses a proponer un partido más abierto de lo habitual en Barcelona.