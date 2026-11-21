El PSOE de Ceuta ha presentado datos que evidencian el avance de la ciudad gracias a los gobiernos socialistas, destacando obras y proyectos que superan los 600 millones de euros en inversiones en los últimos años.

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Luisma Tovar, candidato socialista al Congreso por Ceuta, ha señalado que entre las inversiones más significativas se encuentran la frontera inteligente, una nueva carretera hasta el Tarajal, un cable eléctrico con la Península y una nueva Estación Marítima.

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Desde octubre de 2022, el Gobierno de España ha impulsado el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, que contempla una financiación de 354,68 millones de euros hasta 2026, así como los 96 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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Entre las actuaciones concretas, se destaca la inversión de más de 22 millones de euros en la frontera, 3,7 millones en la nueva carretera N352 y 21,5 millones en la nueva Estación Marítima. La conexión eléctrica submarina con una inversión histórica de 221 millones es una de las obras más esperadas por los ceutíes.

El PSOE también ha reivindicado el impacto de las políticas de protección social, con 13.320 perceptores del Ingreso Mínimo Vital y 2.028 beneficiarios del bono social eléctrico, destacando la importancia de estas medidas para el bienestar de la ciudadanía.