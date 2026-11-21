El Inter – VfB Stuttgart se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 4.

Partido: Inter – VfB Stuttgart

Inter – VfB Stuttgart Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 4

El partido de la jornada 5 de la Champions League enfrentará al Inter, que ocupa la 15ª posición con 6 puntos en 4 partidos, tras haber anotado 8 goles y recibido 6. En sus últimos 4 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias y ha sufrido 2 derrotas. Por su parte, el VfB Stuttgart se sitúa en la 14ª posición con 7 puntos en 4 partidos, con un balance de 7 goles a favor y 4 en contra. En sus últimos 4 partidos, el Stuttgart ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 1 derrota.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Inter: 15º con 6 puntos en 4 partidos (8 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 4 partidos: 2 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-D-D)

VfB Stuttgart: 14º con 7 puntos en 4 partidos (7 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 4 partidos: 2 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: D-E-V-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.