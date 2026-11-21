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El Gobierno de Ceuta ha hecho una declaración contundente cuatro meses después de ciertos acontecimientos, reafirmando su compromiso y determinación en la defensa de la ciudad y sus ciudadanos.

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La expresión ‘Un caballa nunca se rinde’ ha sido utilizada para subrayar la resiliencia y la fortaleza del espíritu ceutí ante los desafíos que enfrenta la comunidad.

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Esta afirmación resalta la conexión del Gobierno con la población y su enfoque constante en mejorar las condiciones de vida en Ceuta, manteniendo un compromiso firme con los intereses y necesidades locales.