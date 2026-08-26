La Asociación de Tropa y Marinería de España (ATME) ha exigido aclaraciones sobre la posible utilización del acuartelamiento Coronel Fiscer en Ceuta como centro de alojamiento para migrantes.

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El colectivo recalca la necesidad de garantizar una separación adecuada entre las instalaciones militares y el área que pudiera destinarse a un eventual campamento para migrantes, asegurando así la seguridad y la operatividad de la base.

Además, la ATME ha solicitado la incorporación de un mayor número de efectivos militares en esta zona, considerando indispensable reforzar la plantilla para hacer frente a la creciente presión migratoria en la frontera ceutí.

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La asociación también ha enfatizado la importancia de brindar el apoyo psicológico necesario a los militares que se encuentran desplegados en la región, dado el desafío emocional y operativo que implica su labor en este contexto.

Estas demandas surgen en un momento de creciente preocupación por la situación migratoria en Ceuta, haciendo hincapié en la responsabilidad que tiene el Gobierno ante la crisis humanitaria que se vive en la frontera.

La ATME espera que las autoridades tomen en cuenta sus reivindicaciones para asegurar tanto la seguridad de los militares como el tratamiento adecuado de los migrantes que llegan a la ciudad autónoma.