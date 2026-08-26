El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha comparecido hoy en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, acompañado por los miembros del Consejo de Gobierno y los portavoces de la Asamblea.

Esta comparecencia se produce tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el objetivo de analizar la crisis provocada por la entrada masiva de alrededor de 60.000 personas a través de la frontera del Tarajal.

Vivas ha reclamado una respuesta urgente del Estado ante la situación límite e insostenible que enfrenta la ciudad debido a este episodio migratorio.