El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha participado, vía telemática, en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

La reunión, que se celebró el jueves, fue extraordinaria y tuvo como fin analizar la invasión que se registró la semana pasada en Ceuta. Dicha sesión fue promovida por el Partido Popular.

Durante su intervención, Vivas reclamó la implicación de las instituciones europeas para que Ceuta vuelva a la normalidad y para que esta situación no se repita en el futuro.