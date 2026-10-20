Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, lunes 19 de octubre, con el 19,5 % de cuota de pantalla y 2.363.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:04.

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Los programas más vistos del prime time

El Hormiguero (Pepe Navarro y Florentino Fernandez) (Antena 3): 15,4 % de cuota y 1.876.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 12,2 % de cuota y 1.500.000 espectadores La Revuelta (John Mcenroe-Martin de la Puente) (La 1): 10,5 % de cuota y 1.284.000 espectadores First Dates (Telecinco): 8,9 % de cuota y 1.100.000 espectadores En Tierra Lejana (Antena 3): 14 % de cuota y 924.000 espectadores El Intermedio (laSexta): 6,1 % de cuota y 761.000 espectadores La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 12,7 % de cuota y 758.000 espectadores Masterchef Celebrity Legends (La 1): 11,3 % de cuota y 617.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 4,6 % de cuota y 592.000 espectadores Telenoticies Vespre (TV3): 26,8 % de cuota y 534.000 espectadores

Ranking de cadenas del lunes

La 1 y Antena 3 compartieron el liderazgo del día, con el 13,8 % de cuota de pantalla cada una.

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La 1: 13,8 % Antena 3: 13,8 % Autonómicas (FORTA): 10 % Temáticas de pago: 9,9 % Telecinco: 9 % Cuatro: 7,8 % laSexta: 5,5 % La 2: 3,7 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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