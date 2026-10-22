Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, miércoles 21 de octubre, con el 23,4 % de cuota de pantalla y 2.153.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Susanna Griso) (Antena 3): 12,8 % de cuota y 1.561.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 10,9 % de cuota y 1.223.000 espectadores
- La Revuelta (Jesus Vazquez-Philippe Jaroussky) (La 1): 10,1 % de cuota y 1.223.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 8,2 % de cuota y 1.003.000 espectadores
- Entrevista (Juan Jesus Vivas) (Antena 3): 10,2 % de cuota y 831.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 6,5 % de cuota y 812.000 espectadores
- La Isla de las Tentaciones (Telecinco): 13,8 % de cuota y 806.000 espectadores
- Fútbol: Champions League (R.Madrid-Rb Leipzig) (Movistar Liga de Campeones): 5,9 % de cuota y 728.000 espectadores
- El Tunel: Avanza y Gana (La 1): 9,4 % de cuota y 672.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 5 % de cuota y 632.000 espectadores
Ranking de cadenas del miércoles
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,3 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,3 %
- La 1: 12,3 %
- Temáticas de pago: 12,1 %
- Telecinco: 8,7 %
- Autonómicas (FORTA): 8,2 %
- Cuatro: 8,1 %
- laSexta: 6 %
- La 2: 3,5 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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